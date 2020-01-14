كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي الغيطي: أتمني تجسيد شخصية راقصة شعبية.. وحلمت بالوقوف أمام عمر الشريف (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

*البطولة النسائية ماجذبتني لفيلم "بنات ثانوي".

"ياعيني حالتها ضنك قوي" أبرز التعليقات على "بنات ثانوي"

*كنت شاطرة جدا فى التاريخ.

*أتمني تجسيد شخصية راقصة شعبية.

ممثلة موهوبة استطاعت أن تتألق في الأدوار التي قدمتها، بدأت مشوارها الفني وهى مازالت فى عمر السابعة عندما رشحها والدها لمسلسل"عواصف النساء"، الذي قام بكتابته، آخر أعمالها السينمائية فيلم "بنات ثانوي"الذي يعرض حاليا بالسينما، وحقق نجاحاً كبيراً بعد العرض الخاص للفيلم.

فتحت الفنانة الشابة مي الغيطي قلبها لـ"الخليج 365 الفني" وتحدثت عن تجربتها فى فيلم "بنات ثانوي"، وما الذي جذبها للمشاركة فى هذا العمل، وما تستعد له خلال الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

كيف كانت تجربتك فى فيلم "بنات ثانوي"؟



التجربة كانت ممتعة جدا وجميلة وتم ترشيحي من قبل المخرج محمود كامل حيث إنه كان قد أخبرني عن الفيلم أثناء تصوير مسلسل "زودياك"، وكلمني مرة ثانية بعد عرض المسلسل، وطلب منى المشاركة فى فيلم "بنات ثانوي".

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ما الذي جذبك للمشاركة فيه؟



البطولة نسائية، والقصة جديدة ومختلفة لم نعد نراها فى السينما كثيراً، والفيلم شبابي وهذا ما جذبني للمشاركة فى "بنات ثانوي".

وكيف كانت كواليس العمل مع أبطال الفيلم .. وخاصة أن الأعمار متقاربة؟



الكواليس كانت فى منتهى الجمال والمتعة وكان فيه روح خفيفة فى اللوكيشن وأنا سعدت جدا بالعمل مع هؤلاء النجوم.

وماهي أبرز التعليقات التى قيلت عن شخصيتك بعد عرض "بنات ثانوي"؟



"ياعيني حالتها ضنك قوي".

بمناسبة الثانوية العامة.. ما هي أكثر المواد التى كنت متفوقة بها؟



كنت شاطرة جدا فى مادة التاريخ.

وماذا عن جديد مي الغيطي خلال الفترة المقبلة؟



اخلص تصوير فى مسلسل " فى كل أسبوع يوم الجمعة" مع محمد شاكر خضير.

وما الدور الذي أحدث طفرة فى مشوارك الفني؟



اعتقد شخصية "فاطمة" فى مسلسل "جراند اوتيل".

وما الشخصية التى تتمنى أن تجسيدها خلال الفترة المقبلة؟



أتمنى تجسيد شخصية راقصة شعبية.

ومع من من الممثلين القدامى كنت تتمني العمل معهم؟



كنت أتمني الوقوف أمام الفنان عمر الشريف.

فى نهاية حديثنا.. وجهي كلمة للجمهور لجذبه لمشاهدة فيلم "بنات ثانوي"؟



اعتقد الفيلم مختلف تماماً عن الأعمال التى قدمتها السينما الفترة الماضية فلا يفوتكم فرصة مشاهدة "بنات ثانوي".