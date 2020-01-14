نساء العراق الأكثر جمالا في الوطن العربي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 12:57 صباحاً - صنف موقع “رنيكر” المعنيٌّ بأخبار النساء والموضة والجمال، النساء العراقيات كأجمل النساء في الوطن العربي. وأبعد التصنيف – الذي تم على ١٩ دولة عربية – نساء كل من مصر وسوريا ولبنان عن المراكز الأولى بالقائمة.

وفي المرتبة الثانية جاءت الأردنيات، ثم التونسيات في الثالثة، والفلسطينيات في المرتبة الرابعة.

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