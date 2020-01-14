المغرب يصدر مذكرة دولية لإلقاء القبض على مصممة أزياء مقيمة في الإمارات

الإثنين 13 يناير 2020

عيشة عياش

أصدرت السلطات الأمنية المغربية مذكرة دولية، اليوم الإثنين، بإلقاء القبض على ”عيشة عياش“، مصممة الأزياء المغربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه بتورطها في ملف ”حمزة مون بيبي“ الخاص بالتشهير بالفنانين و الابتزاز و المتاجرة بالبشر.



وذكرت مواقع محلية استنادا إلى مصدر أمني، أن اسم المصممة ذكر عدة مرات في التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية مع المتابعين في الملف، خاصة من طرف اليوتوبور المعروفة باسم ”سكينة غلامور“ .

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كما تسربت عبر مواقع التواصل المغربية في الفترة الأخيرة تسجيلات صوتية تنسب لعيشة عياش، في محاولة من رواد مواقع التواصل لإثبات تورطها، وطالب عدد كبير منهم بإصدار مذكرة دولية لإلقاء القبض عليها، هي والإعلامي المغربي ”سيمو بلبشير“ الذي توجه إلى الولايات المتحدة بمجرد انطلاق التحقيقات في الملف.

وجدير بالذكر أنها توجد اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب ودولة الإمارات، تسمح بتسليم المتابعين في القضايا بين البلدين.

ولا يزال ملف حمزة مون بيبي يشغل الرأي العام المغربي، كما أن القضاء لم يصدر بعد أي حكم بخصوص المتورطين، وقررت الغرفة في المحكمة الابتدائية في مراكش اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة “الهاكر” المتورط في القضية إلى يوم الثلاثاء المقبل 21 يناير من أجل استدعاء الضحايا و الشهود.

وهو طالب من مدينة أغادير جنوب المغرب، يحاكم في حالة اعتقال بتهم “المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، و”المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه”، و”توزيع ادعاءت كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

ويجري التحقيق مع مجموعة أخرى في حالة اعتقال أيضا، كسكينة غلامور، ومراسل موقع إليكتروني وشرطي وشخص آخر شهير بـ“مول الفيراري“ ، بينما تم التحقيق مع المغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في حالة سراح بعد دفعهما كفالة مالية.