كاردي بي.. من غناء الراب إلى مقعد السياسة

عبرت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي عن رغبتها في أن تصبح سياسية، بعد أعوام من كونها نشطة سياسيًا في قضايا متنوعة، فضلًا عن انتقادها المستمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، فإن المغنية سبق وتحدثت عن الضمان الاجتماعي، التعليم، بل وقابلت المرشح الرئاسي الديمقراطي بيرني ساندرز، وهو ما جعلها تفكر في تغيير مسيرتها المهنية إلى السياسة.

وفاجئت كاردي بي جمهورها بتغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "أظن أنني أرغب في أن أصبح سياسية، أحب الحكومة جدًا، رغم أني أختلف معها".

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وتابعت "كاردي": "لا يهم كم الأسلحة التي تمتلكها الدولة، ما زالت بحاجة إلى الناس، كيف ترغب الدولة في دخول حرب ضد أطراف أخرى، بينما يفتقد المواطنون الامريكيون الوطنية، نادرًا ما أرى اشخاص يتفاخرون بأنهم يحبون أمريكا"، واختتمت تغريداتها بأن هناك الكثير للحديث عنه، إلا أنها ستعود لهذا الموضوع في وقت آخر.

وانتقدت كاردي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الرئيس دونالد ترامب بشدة، قوله إنه لا يحب كل الأمريكيين، خلال لقاء أجراه مع مجلة "فوج" الأمريكية، ضمن سلسلة الـ 73 سؤالًا التي تجريها، حينها جاء ردها: "إذا كنت لا تحب الأمريكيين، لماذا أصبحت رئيسهم؟"

تحدثت كاردي (27 عامًا) عن اختلافها مع "ترامب" أكثر من مرة، معبرة عن خوفها من الفوز بولاية أخرى، وانزعاجها من تضييقه الخناق على الحكومة.



