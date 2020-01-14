الفنان محمد هنيدي برفقة عمرو دياب ودينا الشربيني

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، برفقة الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني وحمادة إسماعيل. ونالت الصورة إعجاب المتابعين وجاءت بعض التعليقات كالآتي: "كبرت يا هنيدي ربنا يديك الصحة وطولة العمر .. ربنا يحفظكم ، نجوم الوطن العربي". وقال محمد هنيدي إن الشاعر عنتر هلال معروف بخفة الدم، موضحا أن كواليس أغنية كامننا كانت مميزة ويتذكرها دائما رغم انهم لا يعرفوا معنى الكلمة.
يذكر أن محمد هنيدى قرر العودة الى برنامجه الحصن ليقدم الموسم الثانى فى 2020 تحت عنوان "الحصن وقلعة تاكيشي" يوم 3 يناير المقبل فى نسخته السعودية. ويشارك فى البرنامج عدد من النجوم العرب ولعل أبرزهم فهد الحيان وحسن البلام. وسيتم عرض الحلقات بصورة أسبوعية على شاشة MBC، إذ تم تصويره فى الرياض، وسط ديكور وتصميم يحمل فى طياته تصميم التراث العربى، وتم تصميمه من قبل شركة يابانية.
ومن المقرر أن يستأنف محمد هنيدي العمل على فيلمه "كينج سايز"، ويعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته. الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، ويجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع".
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