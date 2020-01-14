إقبال على مشاهدة فيلم "Underwater" فى دور العرض المصرية

إقبال كبير شهدته الساعات الماضية على مشاهدة فيلم Underwater بعد انطلاقه فى دور العرض المصرية. أحداث الفيلم تدور حول طاقم باحثين تحت الماء يتكالبون للوصول إلى الأمان، بعدما يدمر زلزال معملهم الموجود تحت الأرض. فيلم Underwater من ﺇﺧﺮاﺝ وليام إيوبانك.

ويقوم بالبطولة عدد من النجوم من بينهم كريستين ستيوارت، تي. جيه. ميلر، جيسيكا هنويك، فينسينت كاسل. وقامت النجمة كريستين ستيوارت بحلاقة رأسها تمامًا لأجل دورها في الفيلم.

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