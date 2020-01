نيكولاس هولت ينضم لسلسلة "Mission: Impossible"

انضم الممثل الإنجليزي نيكولاس هولت، لأبطال النسخة القادمة من سلسلة الأكشن والجاسوسية الشهيرة "Mission: Impossible"، المقرر طرحه في 23 يوليو 2021 بصالات السينما. ونشر مخرج الفيلم كريستوفر ماكويري، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لـ"هولت" وعلق قائلًا: "نيكولاس هولت يهتم لرفع الجحيم قليلا".

لا يزال دور "هولت" غير معروف بشكل كبير، لكن تشير التوقعات بموقع "فارايتي" أنه سيلعب الشخصية الشريرة. يعود بطل السلسلة توم كروز في دور العميل السري إيثان هانت، كذلك النجمة ريبيكا فيرجسون في دور العميلة المزدوجة إلسا فاوست. بدأ نيكولاس هولت، مسيرته الفنية عام 2002 بفيلم "About A Boy" للنجم هيو جرانت، واشتهر بأداء دور "أوسابيوس" في فيلم "Clash of the Titans" عام 2010، وظهر مؤخرًا في فيلم الخيال العلمي والأكشن "Dark Phoenix".

صدر الجزء السادس من سلسلة "mission: impossible" في 27 يوليو الماضي، ووصلت عائداته نحو 792 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي. ويصبح الجزء الأعلى دخلًا في تاريخ الامتياز.

