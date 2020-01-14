سكوت دريكسون يعتذر عن إخراج "Doctor Strange"

اعتذر المخرج سكوت دريكسون، عن إخراج الجزء الثاني من فيلم الأكشن والفانتازيا "Doctor Strange" للنجم بيندكت كامبرباتش، المقرر طرحه في مايو 2021 بصالات السينما. وكتب "دريكسون" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلًا: "لقد اتفقت أنا ومارفل بشكل متبادل على الخروج من مشروع Doctor Strange بسبب الاختلافات الإبداعية. أنا ممتن لتعاوننا وسوف أبقى في منصب المنتج التنفيذي".

من جانبها، قالت استديوهات "مارفل" في بيان لموقع "فارايتي": "لقد قطعت مارفل وسكوت ديريكسون طرقًا ودية حول فيلم Doctor Strange بسبب الاختلافات الإبداعية. نحن لا نزال ممتنين لسكوت ولمساهماته في عالم مارفل السينمائي".

تدور أحداث الفيلم، المقتبسة أحداثه عن قصص الرسوم المصورة للكاتب ستيف ديتكو، حول دكتور ستيفن سترينج جراح الأعصاب الذي يتعرض لحادث سير مأساوي يجبره على التخلي عن غروره لمعرفة أسرار العالم الخفي ويساعده في ذلك ساحرة كبيرة تدربه في سبيل حماية العالم من الشر.

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