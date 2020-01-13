أروى تطلق كليب «صفقة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة والنجمة اليمينة أروى، عن طرح أحدث أغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل عنوان “صفقة”، وذلك يوم الاثنين 13 يناير، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وتم تصوير الفيديو كليب في Winter Land في مدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير.

وكانت أروى، قد انتقلت للعيش في الرياض كما أكدت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت أن يتم التصوير في المملكة العربية السعودية فتحاً للمجال أمام المبدعين من فنيين سعوديين في المساهمة بالعمل، وذلك إيماناً منها بمواهب الشباب هناك والصورة الجميلة التي تقدمها الرياض والتي لها وقع خاص في مرحلة ازدهار صناعة الترفيه.

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وعلى جانب أخر، تألقت النجمة اليمنية أروى في حفل غنائي ضخم احيته، مؤخرا، ضمن فعاليات «ليالي عدن» بموسم الرياض، وقد خضعت الفنانة لجلسة تصوير مميزة على هامش الحفل، وشاركت جمهورها بلقطات منها.

أروى اختارت فستان بنفسجي شديد الأناقة، حمل توقيع مصمم الأزياء عقل فقيه، وتزينت بطقم مجوهرات ماسية ضاعفها بريقاً على المسرح، وهي الطلّة التي وصفها فانز الفنانة اليمنية بالرائعة.

وفي تعليق على الصور، أعربت أروى عن شدة سعادتها بمشاركتها في حفلات موسم الرياض، حيث كتبت: «كل الشكر لهيئة الترفيه و شركة روتانا على الدعوة و التنظيم الرائع سعيدة و فخورة انه تم اختياري للمشاركة ضمن هذا الموسم الضخم و كل الشكر لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على اشرافه على اهم وادق تفاصيل فعاليات هذا الموسم الراقي».