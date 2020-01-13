منى زكي تستعد لبطولة درامية في رمضان 2020

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقر المخرج تامر محسن علي النجمة منى زكى، كبطلة لمسلسله الجديد الذى لم يستقر على على اسمه حتى الآن، والذيب من المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، حيث شرع “محسن” فى التحضيرات المبدئية للمسلسل الذى يكتبه ويخرجه، وانتهى من كتابة عدد من الحقات الأولى له.

ويدو العمل فى إطار تشويقى اجتماعى، ومن المقرر أن يعلن تامر محسن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن هناك أكثر من شخصية رئيسية فى أحداث المسلسل، حيث تجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات حاليا للاعلان عن تفاصيل المسلسل الذى يعد عودة قوية للمخرج تامر محسن للدراما بعد غياب عامين عن الشاشة.

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وكانت منى زكى، قد انتهت مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد ” الصندوق الأسود”ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة، ويشارك قى بطولته محمد فراج، مصطفى خاطر، وأخرون والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.

وكانت آخر أعمال منى زكى الدرامية مسلسل “أفراح القبة” عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحكد داوود، إياد نصار، سلوى عثمان، وآخرون، إخراج محمد ياسين.

بينما المخرج تامر محسن، قد قدم آخر أعماله الدرامية بمسلسل “هذا المساء” ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، أحمد داوود، ماك عاصم، وأخرون، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.