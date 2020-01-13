على خطى والده.. نجل ميسي يثير إعجاب المتابعين بمهاراته الكروية

متابعة بتجــــــــــرد: يقولون في الشرق “ابن الوز عوام” في إشارة إلى الصفات التي يكتسبها الابن من أبيه، وهو ما ينطبق على تياغو نجل اللاعب الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر مهارات الفتى الصغير في كرة القدم، وهو ما تنبأ فيه الكثيرون، بأن يصبح مثل والده في كرة القدم.

تياغو يبلغ من العمر 7 أعوام، ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يسجل أول هدف له في مباراة ودية في أكاديمية “لاماسي” حيث وضع الكرة في الشباك بالقدم اليمنى منفرداً بالحارس وسط إعجاب المتابعين بتلك المهارات الفريدة.

ميسي لديه 3 أولاد هم تياغو، ماتيو وتشيرو، ودائماً ما تصاحبهم عدسات الكاميرات في كل الأحداث الرياضية التي يتواجدون بها بصحبة والدهم.

ماثيو يحرج ميسي

وعلى عكس تياغو الابن الأكبر لميسي، فإن شقيقه ماثيو دائماً ما يثير الجدل، ففي حفل تسلم الكرة الذهبية قام ماثيو برد فعل غريب، حيث ظهر بين الجمهور، يهز رأسه فرحاً وسعادة بفوز والده، ولكنه بالغ في ردة فعله، الأمر الذي حول اللقطة إلى مصدر للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعى.

ماثيو يشجع ريال مدريد وتياغو يشجع برشلونة!

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ولكن، هل تصدق أن ماثيو يشجع ريال مدريد المنافس الأبرز لنادي برشلونة الذي يقود والده الهجوم فيه!

في حديث أجراه ميسي مع قناة Tyc sport، قال ميسي أنه في إحدى المرات، احتفل ابنه الأوسط ماثيو بأهداف ريال مدريد من أجل أن يستفز شقيقه الأكبر تياغو.

وأضاف: “في بعض الأحيان عندما أشاهد التلفزيون، أرى ماثيو يحتفل بأهداف ريال مدريد، وهو بالطبع أمر يستفزني شخصياً، وعندما فزنا على ليفربول في مباراة الذهاب وخسرنا إياياً، قابلت ماثيو بعد المباراة وقال لي، أنت برشلونة وأنا ليفربول لقد فزنا عليكم”، ليعود ويكرر الأمر ذاته مع فالنسيا بعد خسارة نهائي الكأس!

تياغو يبدأ مشواره الكروي

كان تياغو قد بدأ مشواره الكروي داخل مدرسة برشلونة، حيث أنشأ برشلونة فئة البراعم بالنادي، لأعمار تتراوح بين 3 و7 سنوات، بهدف تعليم قواعد كرة القدم إلى جانب تحصيلهم العلمي.

كما يخوضون بعض المباريات فيما بينهم مع أكاديميات أخرى، إيماناً بتنشئة جيل من اللاعبين المميزين داخل أسوار النادي.