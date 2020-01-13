مركز لكلية بيركلي للموسيقى في أبوظبي.. ومنح دراسية بـ5 ملايين دولار

شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الإثنين، توقيع اتفاقية بين دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي وكلية بيركلي للموسيقى المرموقة عالمياً، لتأسيس مركز لها في جزيرة السعديات في أبوظبي.

وقع الاتفاقية محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، وروجر براون رئيس كلية بيركلي للموسيقى، خلال حفل أقيم في منارة السعديات، بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسارة عوض عيسى مسلم رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية؛ يعمل "بيركلي أبوظبي" على تطوير وتقديم تجارب تعليمية متنوعة تتضمن ورش عمل، ودروساً احترافية، ودورات تدريبية، وبرامج الفرق ومختبرات، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية سنوية.





كما تشمل الاتفاقية إنشاء صندوق للمنح الدراسية بقيمة 5 ملايين دولار، لدعم الطلاب لمتابعة دراساتهم في بوسطن، أو فالنسيا، أو نيويورك، أو من خلال الدراسة على الموقع الإلكتروني لبيركلي، لحضور برنامج صيفي في بوسطن أو فالنسيا أو أبوظبي.

ويشكل "بيركلي أبوظبي" إضافة جديدة مميزة إلى منطقة السعديات الثقافية، إذ يتخذ من مبنى جناح الإمارات الذي صممه نورمان فوستر مقراً له.

وتم تحويل المبنى إلى وجهة مميزة لتعليم الفنون تمتد على مساحة 42 ألف قدم مربع، تتضمن مرافق مثل مساحة لعروض الأداء، واستديو تسجيل من الطراز العالمي، وقاعات للتدريب، وغرف للفرق، ومختبر تقني، ومساحات مكتبية.

ويستفيد المركز من وجوده بجانب منارة السعديات، حيث يمكن لطلابه الاستفادة من مساحات عروض الأداء هناك.

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وتبدأ الدراسة في "بيركلي أبوظبي" في شهر فبراير/شباط المقبل، ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى شهر مايو/أيار 2020.

ويمكن للطلاب من الإمارات أو المنطقة على اختلاف أعمارهم التسجيل في برامج المركز، والتي تشمل برامج الفرق الموسيقية، وبرامج التعليم الخاص، واستديو التسجيل، وبرامج التوجيه في مجال الإنتاج، وبرامج تأليف الأغاني، والرقص، والمسرح، وغيرها. وتقتصر البرامج على الفائدة التعليمية دون منح درجات أو شهادات.

ويتضمن الفصل الأول مجموعة من المواضيع التعليمية، من بينها تنسيق وكتابة وإنتاج الأغاني، والرقص، وتقنيات الأوتار المعاصرة، وإدارة أعمال الموسيقى، وتسجيل ودمج الموسيقى، وكتابة الأغاني وعزفها على الغيتار، وموسيقى الشرق الأوسط، وموسيقى الجاز ونظرية الموسيقى، وريادة الأعمال الإبداعية، ومواضيع أخرى كثيرة.

وتضم قائمة الأساتذة في "بيركلي أبوظبي" مجموعة من المتخصصين العالميين في هذه المجالات من بينهم: ستيفن ويبر ملحن موسيقي حائز على جائزة إيمي، والمدير التنفيذي لشركة بيركلي نيويورك، الذي أسس فصول بيركلي للدي جي والأقراص المدمجة.

وتضم قائمة الأساتذة أيضاً روكا وايت مديرة الرقص التجاري، ومديرة برنامج مبادرة بيركلي الصيفية، وأستاذ مساعد للرقص في معهد بوسطن في بيركلي، وعازف التشيلو الملحن الفلسطيني نسيم الأطرش، وإميليان مويون، مديرة برنامج الدراسات العليا للترفيه والموسيقى العالمية في بيركلي في فالنسيا، إسبانيا.

كذلك يأتي في قائمة أساتذة "بيركلي أبوظبي" ريتشارد فورش رائد الموسيقى على الإنترنت، الذي يعمل مهندسا موسيقيا لفنانين عالميين مثل برينس وأوتكاست وفرانك أوشن وجيم، إلى جانب كيلر إنجليند مؤلفة وكاتبة الأغاني الحائزة على جوائز، وريتش جاك الفنان المقيم في لوس أنجلوس، وهو منتج ومخرج وملحن حائز على جائزة غرامي، بالإضافة إلى أساتذة آخرين متخصصين.





ومن جانبه، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: "نؤمن في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي بأهمية الحوار الثقافي والانفتاح على الثقافات العالمية لما لها من تأثير واضح وراسخ في تعزيز التبادل المعرفي والثقافي".

وأضاف: "تفخر أبوظبي اليوم بإبرامها شراكات مع مؤسسات دولية بارزة، حيث يشرفنا أن نضيف (بيركلي أبوظبي) إلى هذه القائمة المميزة والتي تعد إضافة قيمة للمنطقة الثقافية في السعديات".

وتابع: "تأتي الاتفاقية مع كلية بيركلي للموسيقى انطلاقاً من إيماننا الراسخ بتأثير الفنون ودورها المحوري في حياتنا اليومية. لقد بتنا قادرين اليوم على توفير أعلى مستويات تعليم الموسيقى وفنون الأداء لمجتمع أبوظبي وعموم المنطقة. كما تمثل الاتفاقية لإنشاء بيركلي أبوظبي، خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة .الإمارة كمركز عالمي للثقافة والتعليم"