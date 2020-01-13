"من أجل سما".. وثائقي سوري ينافس على أوسكار

فاز فيلم For Sama "من أجل سما" بترشيح لأوسكار أفضل وثائقي هذا العام، ويرصد العمل أهوال الحرب السورية، ولاقى إشادة قوية منذ طرحه تٌوجِت بترشيح أوسكار، فيما نجح في أن يحصد لقب الوثائقي الأعلى ترشيحًا في تاريخ حفل جوائز بافتا.





وفقًا لموقع "24 نيوز" البريطاني، علق مخرجا الفيلم وعد الخطيب وإدوارد واتس على خبر ترشحهما بقولهما: "نحن سعداء للغاية بترشح فيلمنا للأوسكار، جنبًا إلى جنب مع أفلام أخرى عظيمة، لم نكن نتخيل أبدًا أن تتوج رحلتنا التي امتدت 9 أعوام لصناعة الفيلم بشرف الترشح لأوسكار".





فيلم "من أجل سما" إنتاج "تشانل 4" البريطانية، وقالت عنه نيفين مابرو، نائبة رئيس تحرير القناة والمنتج التنفيذي للفيلم: "ديسمبر/كانون الأول 2016 هجرت وعد الخطيب حلب مع أسرتها وبحوزتها ما يقرب من 500 ساعة تصوير من لقطات قوية، واليوم يأتي ترشيح الأوسكار ليشهد على شجاعة أقوى صانعة أفلام عملنا معها في قناة 4".

وقال المنتج التنفيذي لفيلم "من أجل سما": "نحن فخورون للغاية بالعمل على مشروع وعد الخطيب خلال حصار حلب، وصولًا لهذا العمل الوثائقي الأوسكاري، وهو ما يثبت أن دعم صناع الأفلام المستقلين له تأثير قوي".

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وأيدته سيوبهان سينيرتون، واحدة من المنتجين التنفيذين للفيلم بالقناة، بقولها: "نحن سعداء للغاية بالعمل على هذا المشروع مع موهبة شابة مثل وعد الخطيب، إذ أنتجت الأخيرة بالتعاون مع المخرج إدوارد واتس فيلمًا لا يٌنسى، وإنه لشيء رائع أن تعترف الأوسكار بدورها القوي لإنتاج هذا العمل".

يمتد فيلم "من أجل سما" لـ 95 دقيقة، يتناول رحلة وعد الخطيب الملحمية على مدار 5 أعوام مع عائلتها، بينما تقع في الحب وتتزوج وتنجب ابنتها الأولى "سما".





بدأت وعد الخطيب توثيق أهوال الحرب السورية لقناة "4 نيوز" البريطانية عام 2016، بينما كانت تعيش بشكل مؤقت في مستشفى يديرها زوجها الطبيب، وبمرور الوقت تحولت المقاطع التي التقطتها إلى الأعلى مشاهدة على القناة البريطانية، إذ حصدت مقاطعها الإخبارية المصورة ما يقرب من نصف مليار مشاهدة وفازت بـ 24 جائزة، بما في ذلك جائزة إيمي الدولية لأفضل تغطية خبرية عام 2016.

فاز "من أجل سما" بجائزة العين الذهبية للأفلام الوثائقية في مهرجان كان السينمائي العام الماضي، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي في نفس المهرجان.

طٌرِح فيلم "من أجل سما" 13 سبتمبر/أيلول الماضي في بريطانيا، وبثته شبكة "24 نيوز" 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019.



