أسيل عمران: مهووسة بالتكنولوجيا.. ومتفائلة بفترة ما بعد رمضان 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلقت هواوي مؤخرا في دبي وبحضور حشد من عملاء العلامة وبعض الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث هواتفها التي تنتمي لشبكات الجيل الخامس والذي يتميز بقوة اتصال تتيح لمستخدميه الانتقال نحو استخدام الشبكات الأحدث على نحو سلس ودون أية مشاكل تتعلق بالمنطقة الجغرافية أو مراحل تطور شبكات الجيل الخامس.

ويتميز الجهاز الجديد بتصميم فريد بدأ من الهالة الحلقية اللامعة والجديدة وشاشته المنحنية من الطرفين وألوانه الجذابة المستوحاة من ألوان الربيع التي تبعث على الفرح والتفاؤل والتي تعتبر الأقرب إلى قلوب السيدات، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها هواوي لاستخدام هذه الألوان ربما هدفها ملامسة اهتمامات السيدات هذه المرة أكثر من الرجال.

Advertisements

وتوفر الشاشة تصميما استثنائيا لتقديم تجارب بصرية غامرة جدا. ويأتي هذا الهاتف الرئيسي الجديد من هواوي مزودا بمجموعة واسعة من المزايا المعززة بالذكاء الاصطناعي مثل إيماءات الذكاء الاصطناعي، وبذلك لن يتعين عليك وضع فنجان القهوة أو الملعقة من أياديكم لتصفح الإنترنت، وكل ما يتعين عليك فعله هو الإشارة باليد إلى الأعلى أو الأسفل، أو قرص الهواء من قرب الشاشة لأخذ لقطة لها بكل بساطة.

والأهم من ذلك خاصية الدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح إمكانية تدوير الشاشة وتعديلها بشكل تلقائي عبر اكتشاف وقياس الزاوية التي ينظر إليها المستخدم لتوفير تجربة مشاهدة أفضل، ما يغني عن الحاجة إلى تدوير الهاتف للحصول على زاوية المشاهدة المثلى أثناء مشاهدة الفيديوهات. ويمكن للمستخدم أيضا تبادل الصور والفيديوهات بين هاتفه الذكي وحاسوبه المحمول بكل سهولة، حيث تتيح خاصية العرض على عدة شاشات إمكانية نقل المعلومات والبيانات ومشاركتها بين الهاتف والحاسب المحمول بسلاسة وسرعة.

وبغض النظر إن كان الحديث عن الجهاز ترويجيا أو حقيقيا، فقد اختارت هواوي مجموعة من عملائها وسفرائها لتجربة الجهاز قبل الإطلاق من بينهم الفنانة السعودية أسيل عمران التي انفردنا معها بحوار جانبي للحديث عن اهتماماتها التقنية ورأيها حول الجهاز الجديد كما تطرقنا إلى جديدها خلال 2020.