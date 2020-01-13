نجل راغب علامة يهنئ شقيقه بعيد ميلاده

القاهرة - لايف ستايل
هنأ خالد علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، شقيقه الأصغر لؤي بعيد ميلاده، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام". ونشر خالد علامة صورًا تجمعه بشقيقه الأصغر لؤي، معلقًا عليها: "أمامنا طريق طويل نعبره سويًا، أسعد عيد ميلاد التاسعة عشر لشريك حياتي - أحبك أكثر مما تتخيل"، ونالت الصور إعجاب الآلاف من محبي الفنان اللبناني راغب علامة.
وكان الفنان اللبناني راغب علامة قد هنأ نجله الأصغر لؤي بعيد ميلاده، قائلًا: "ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين، حملتك بين أحضاني في لحظة ولادتك وأول حركة منك أنك تمسكت بأصبع يدي، ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكًا بيدي حتى الآن، والآن أصبحت رجلا افتخر به".
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