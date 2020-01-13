أسما شريف منير تكشف كواليس صورتها بدون ماكياج

شاركت أسما شريف منير، جمهورها بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بدون ماكياج. ونشرت أسما منير، الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ". و علقت : "حجازي صورني الصورة دي وهو سايق". وتابعت: "عشان قال ايه عاجبه شكلي، ولما بحط ميك أب وببقي عامله مجهود ولا الهوا.. ماشي". Advertisements يشار إلى أن أسما، شاركت والدها شريف منير في تقديم الموسمين الأول والثاني من ‏برنامج ‏‏"أنا ‏وبنتي". قد يهمك ايضاً: أسما شريف منير تروج لفيلم لص بغداد أسما شريف منير توجه رسالة لـ محمد عادل إمام

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