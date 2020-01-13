منى زكي تثير الجدل بسبب تعليق من هذه فنانة على صورتها

نشرت الفنانة منى زكي على حسابها بإنستغرام صورة لها بإطلالة شتوية وجدت إعجاباً كبيراً من جمهورها إلا أن تعليقاً لإحدى زميلاتها أقلق جمهورها عليها.

وظهرت منى في الصورة شاردة وتفكر في شيء ما وكتبت معلقةً: "هذا النوع من التفكير العميق... يارب".

وتلقت منى تعليقات كثيرة من أصدقائها الفنانين إلا أن تعليق الفنانة ريهام عبد الغفور أثار الجدل والحيرة ووجه كل التعليقات الي تلقتها بعد ذلك إلى الدعاء لها بأن يبعد الله عنها أي هم وحزن، حيث كتبت ريهام قائلة: " ربنا معاكي يا مون مون ويعملك كل الخير و يريح بالك".

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