الفنان محيي إسماعيل يوضح أن حبه للفن جعله يترك الفلسفة

أكد الفنان محيي إسماعيل في تصريحات صحافية أن حبه للفن جعله يترك الفلسفة التي درسها في جامعة القاهرة ليلتحق بمعهد التمثيل.

وقال: "حين كنا نحضر لفيلم "الإخوة الأعداء" أردت أن أضيف مرضي بالصرع للدور إلا أن المخرج حسام الدين مصطفى رفض في البداية أن أقوم بذلك بحجة أنها لم تكن موجودة في الفيلم الأجنبي، وهددني بأن يستبعدني من الدور لولا تدخل نور الشريف، الذي أقنعه بأنني ممثل جيد ودعاه لمشاهدتي كبطل لعرض "القاهرة في 1000 عام"، وعند عرض الفيلم منحني حسام الدين مصطفى مكافأة 2500 جنيه، بالإضافة لأجري الذي كان 1500 أيامها، ونجح الفيلم وحصدت جائزة أحسن ممثل.

وأكد أنه كان المرشح لدور الضابط في فيلم "الباطنية" وبسبب الاختلاف على الأجر ذهب الدور لأحمد زكي، مضيفاً: "عندما كنت في السنة الرابعة بمعهد التمثيل علمت أحمد زكي التقليد لإعجابي به كممثل من العيار الثقيل، وعلمته كيف يقلد عبد الناصر والسادات ومحمود المليجي وغيرهم من الشخصيات البارزة، وأعترف أنه لم يأت حتى الآن من يمثل كأحمد زكي ولا أحد يمكن أن يقارن به".

وعن تجسيده شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قال: "أعجبت جداً بشخصية الزعيم معمر القذافي والتقيته ثلاث مرات ومن المقرر أن أجسد قصة حياته في فيلم كتبته، وسألعب بطولته، فقد كان زعيماً وطنياً من الطراز الرفيع".

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وتابع: "مثلت أدواراً في السينما العالمية قبل أن يعرفني الجمهور هنا، من هذه الأفلام "أبطال الرمال" و"الدورية"، وفي مذكرات الراحل نور الشريف اعترف أنني من أخذ بيده في البداية وعرفه طريق التمثيل ومعهد التمثيل".

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