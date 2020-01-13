شاكيرا تكشف سر عدم زواجها رسميا من "بيكيه"

رغم العلاقة التي تربطهما منذ سنوات وإنجابهما طفلين أعلنت الفنانة الكولمبية شاكيرا رفضها الزواج من لاعب كرة القدم الإسباني الشهير جيرار بيكيه.

وجاء هذا في مقابلة أجراها معها بيل وايتيكير مقدم برنامج 60 minutes الذي يعرض على شاشة قناة CBS News.

وقالت: "يشعرني الزواج بالخوف الشديد. لا أريد له أن يرى أنني "المرأة". أفضل أن يعتبرني العشيقة... أريد أن أبقى الفاكهة المحرمة، أن يبقى حذراً".

كذلك تطرقت الفنانة خلال الحلقة إلى المصاعب التي واجهتها قبل أن تحقق الشهرة ومنها سخرية زملائها في الكورس حيث كانوا يقولون إنها تغني مثل المعزاة.

وأضافت أنها واجهت أيضاً مسألة إفلاس شركة والدها الذي أدى إلى اختبار عائلتها لتجربة الفقر. وقالت: "أصبحت أفكر دائماً في أن أنقذ والدي من هذا المأزق".

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وعن دعمها لقضية تعليم الأطفال المهمشين قالت: "لطالما علمت أن هدفي في الحياة ليس الرقص فقط. فعملي في مجال الغناء والموسيقى ليس سوى وسيلة ساعدتني على تنفيذ مشاريعي والعمل مع الأطفال".

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