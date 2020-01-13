شكرا لقرائتكم خبر عن 23 يناير افتتاح العرض المسرحي "حب رايح جاي" لرشوان توفيق وميسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالفنان إيهاب فهمي مدير المسرح الكوميدي افتتاح العرض المسرحي "حب رايح جاي" للمخرج ياسر صادق يوم 23 يناير الجاري علي المسرح العائم بالمنيل والعمل يقوم ببطولته نخبة من نجوم المسرح منهم الفنان القدير رشوان توفيق والفنانين أحمد صيام وميسرة و دنيا عبد العزيز ومحمد حسني و ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب.

"حب رايح جاي" تدور أحداثه حول فكرة الحب وتأثيره في لم الشمل سواء في الأسرة أو في المجتمع بأشكاله ومراحله المختلفة وذلك في قالب كوميدي استعراضي غنائي.

يذكر أن الفنان ياسر صادق هو ممثل ومخرج مسرحي وفنان قدير بدرجة مدير عام بالبيت الفني للمسرح، وقدم العديد من الأعمال في التليفزيون والسينما والمسرح، إلا أنه قدم أعمالا من إخراجه على خشبة المسرح منها: مسرحية أمير الفقراء ولحظة حب وشمس، وأحدث أعماله المسرحية كانت "يوم أن قتلوا الغناء"، وشارك مؤخرا في بطولة العرض المسرحي "جاري التحميل" كما انه يشغل حاليا منصب رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية .

Advertisements

يذكرأن المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح قد تولي إدارته منذ فترة الفنان إيهاب فهمي وقدم مؤخرا مسرحية "رسائل العشاق" من إنتاج الفرقة وقدم العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج ، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم.