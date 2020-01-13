شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إمام: "ملقاط المر" قدمنى فى الدراما التليفزيونية بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل الشاب أحمد إمام، إنه يواصل حاليا تصوير أحداث دوره بمسلسل "الأخ الكبير"، من بطولة محمد رجب، موضحا أن شخصية "ملقاط المر"، التى يجسدها ضمن أحداث العمل، قدمته بشكل مختلف فى عالم الدراما التليفزيوينة، حيث جعلته يقدم دور الشرير بشكل مختلف عن المعتاد.

وأضاف أنه سبق وقدم العديد من أدوار الشر فى مسلسلات مسلسل "طاقة نور" و"أرض جو"، إلا أن شخصية ملقاط المر، أدخلته منطقة جديدة وهى فئة البلطجية التى تتواجد بكثرة فى العديد من المناطق المهمشة، حيث يكشف الدور أسباب لجوئهم لأفعالهم العدوانية.

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وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض حالياً على شاشة الـ cbc، والعمل من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن الممثل أحمد إمام شارك فى سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل، "كلبش" من بطولة أمير كرارة وهشام سليم ويسرا اللوزى وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإنتاج سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.



