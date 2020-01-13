شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وحمادة هلال وشيكابالا في عزاء زوج شقيقة محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، تقديم واجب العزاء في الراحل محمود أبا اليزيد زوج شقيقة الكينج محمد منير وابن عمه ومدير أعماله أيضًا والمقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم، النجم تامر حسنى، حمادة هلال، ماجد المصرى، وعلى الحجار، وفاء عامر، سوزان نجم الدين، نادية مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، شيكابالا لاعب الزمالك، الشاعر هشام الجخ، المخرج عمر عبد العزيز، حجازي متقال، حلمي عبد الباقي، المخرج محمد العدل، المخرج محسن أحمد.

كما حضر عدد من الاعلاميين منهم، الإعلامي وائل الإبراشي، الإعلامي محمد الغيطي، محمد سمير المتحدث العسكري السابق وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب، الكاتب عمر طاهر، أسامة الشيخ، كما حضر، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، النجمة يسرا، المطربة لطيفة، المطرب أحمد الشامى، مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، المطرب شاندو، الملحن وليد سعد، الفنان أيمن عزب، الإعلامي محمود سعد، النائب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي محمد مصطفي شردي، إسماعيل يوسف، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك.

وحرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على الحضور منذ الدقائق الأولي لتقديم واجب العزاء منهم، الفنانة مادلين طبر، الفنانة فيفي عبده، الإعلامي عمرو الليثي، عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، الفنان مصطفي هاريدي، الفنان أحمد بحر عضو فريق بلاك تيما.

وكان الكينج محمد منير، تسبب فى إصابة جمهوره بحالة من الحزن الكبير، بعد انتشار صور له وهو يبكى أثناء تشييع جثمان محمود أبا اليزيد ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله أيضا من مسجد الحصرى، وكانت لهذه الدموع مشاعر وصلت لكل الشعب المصرى بأنه لم يفقد مجرد أحد أقاربه، ولكنه فقد الأخ والسند الذى كان يلازمه كل مكان.

يشار إلى أن الكينج شيع جثمان ابن عمه محمود أبا اليزيد من مسجد الحصرى فى مدينة السادس من أكتوبر يوم السبت الماضى، وطلب منير فور وصوله التوجه إلى مكان الوضوء، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة، وحضر الجنازة الإعلامى محمود سعد.

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وكان قد عبر الكينج محمد منير عن افتقاده لمديره أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه فى العمل وتأثيره الكبير فى الخطوات الفنية للكينج على مدار مسيرته الكبيرة.

وقال محمد منير، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد.. الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".

وكان محمد منير أعلن عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحته على تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".