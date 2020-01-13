شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يستعد لطرح ثالث أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "شوفلك حل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب هيثم سعيد لطرح ثالث أغنية من ألبومه الجديد، بعنوان "شوفلك حل" على موقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات أحمد مهدي سليمان، وألحان جوليو، وتوزيع حازم السعيد، وفى نفس الوقت انتهى من وضع اللمسات النهائية على باقى أغانى الألبوم الذى يحمل اسم "يوم 30"، قبل طرحه كاملاً خلال الشهر الحالى.

ويضم ألبوم "يوم 30" 8 أغانى متنوعة بواقع أغنية كل 5 أيام على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويراهن هيثم على الألبوم بحسب تعبيره، لكونه يقدم من خلاله شكل جديد ومختلف فى الكلمات والموسيقى غير الذى قدمها فى جميع أغانيه السابقة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.

وأطلق هيثم مؤخراً أغنية من الألبوم بعنوان" تفتح الشباك"، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع الموسيقي زووم، وتم طرحه على يوتيوب ، كما أعرب هيثم، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية الذى طرحها يوم الخميس الماضي وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن، مشيرا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته، متمنيا أن يحقق الألبوم النجاح أثناء طرحه خلال الأيام المقبلة

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية "500 سكة"، والتى طرحت في عيد الحب الماضي.

وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.ام المقبلة على يوتيوب.