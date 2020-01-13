شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى" تعلن عرض مسلسل "ختم النمر" لـ أحمد صلاح حسنى السبت على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة "سينرجى" عرض أولى حلقات مسلسل " ختم النمر" للنجم أحمد صلاح حسنى، يوم السبت الموافق 18 يناير الجارى، على شاشة قناة ON E، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، حيث يواصل فريق العمل التصوير حاليا بكثافة بالغة من أجل الانتهاء من التصوير خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، تستعد أسرة مسلسل "ختم النمر" للنجم أحمد صلاح حسنى للسفر إلى اليونان الأيام المقبلة، وذلك من أجل تصوير المشاهد الخارجية، حيث يستغرق التصوير أسبوع كامل، ويسافر كل من أحمد صلاح حسنى، ونسرين طافش، وآخرون، بجانب فريق الإنتاج والإخراج .

"ختم المر" يعد البطولة الأولى المطلقة لـ أحمد صلاح حسني، ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.

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يشار إلى أن أحمد صلاح حسنى قدم آخر أعماله بفيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسجل 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته محمد فراج، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد فلوكس، اسماء أببو اليزيد، هند صبرى، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.