شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الشاب أحمد صالح بطلا لـ Dora and the Lost City of Gold بالعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الوجه الجديد "أحمد صالح"، فى دوبلاج الفيلم العالمى الذى طرح تحت اسم، Dora and The Lost city of Gold، من انتاج شركه paramount،وذلك باللغة العربية الفصحى والعامية، وقد حقق الفيلم العالمى إيرادات وصلت لـ 92 مليون دولار أمريكى عالميا، منذ طرحه بدور العرض المختلفة أغسطس من العام الماضى، وقام "صالح" بالأداء الصوتى لشخصية "راندى".



أحمد صالح

وجاء اختياره للدور من قبل، عرابة ديزنى الشهيره الدكتورة جيهان الناصر، وعبر "صالح" عن سعادته بالعمل معها في الفيلم العالمى.



د. جيهان الناصر

وقامت الدكتورة جيهان الناصر، بإخراج الحوارات العربية، و الغنائية، وتمت دبلجه النسخة العربية من داخل ستديوهات Eko sound المصرية.



أحمد صالح

يذكرأن أحمد صالح قد شارك فى بعض الأعمال الدرامية بأدوار ثانوية، وهما مسلسلى حكايتى، والدخول × الممنوع.

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ويدورفيلم " Dora and the Lost City of Gold" المستوحى من المسلسل الكرتونى الذى يحمل اسم " دورا "، حول فتاة بنفس الاسم التي أمضت معظم حياتها في استكشاف الغابة مع والديها، وبالتالي لا يوجد شيء يمكن أن يساعدها على الاستعداد للمدرسة الثانوية، وسرعان ما وجدت " دورا" نفسها تقود بوتس ودييجو وسكان الغابة الغامض ومجموعة من المراهقين في مغامرة حية لإنقاذ والديها وحل اللغز المستحيل وراء حضارة الإنكا المفقودة.



Dora and the Lost City of Gold

الفيلم العالمى Dora and the Lost City of Gold من بطولة إيزابيلا مونر، إيفا لونجوريا، تيمويرا موريسون، بينيشيو ديل تورو، مايكل بينيا، داني تريجو، كوريانكا كيلشر، أوجينيو ديربيز، أدريانا بارازا، ومن إخراج جيمس بوبين، وتأليف كريس جيفورد، دانييل سانشيز ويتزل، نيكولاس ستولر.

يذكرإن شركة Paramount قررت إعادة إنتاج فيلم الحركة "Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع " variety ".

واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.