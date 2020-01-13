منظمة الأمم المتحدة للفنون تكرم الراحلين شعبان عبد الرحيم وسمير سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للفنون ولجنة أبناء فناني الزمن الجميل، عن تكريم الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم والمخرج الراحل سمير سيف.

ويقام حفل التكريم إحياء للذكرى الأربعين للراحلين، وذلك يوم الأربعاء المقبل 15 يناير بفندق سفير بالدقي، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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وتم عمل بوسترات خاصة للحفل لكل منهما دون عليها: "منظمة الأمم المتحدة للفنون ولجنة أبناء فناني الزمن الجميل يقدمان وحشتنا ..المطرب الشعبي الإنسان شعبان عبد الرحيم / المخرج المبدع الإنسان سمير سيف، إحياء لذكرى الأربعين مع عرض كامل لمسيرته الفنية الكبيرة".

يذكر أن، شعبان عبد الرحيم، توفى يوم 3 ديسمبر 2019 ، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 سنة، فيما رحل المخرج سمير سيف عن عالمنا 9 ديسمبر 2019، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك عن عُمر ناهز الـ72 عامًا.