- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة سلمى حايك، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة الفنان العالمي أنطونيو بانديراس، عمرها عشرين عاما.
وكتبت سلمى: " بعد 20عاما من معرفتك، من الرائع أنك ما تزال مزدهرا ومتوهجا، كل التهاني لترشيحك للقائمة النهائية للأوسكار".
واستطاع النجم أنطونيو بانديراس، أن يخطف أول ترشيح للحصول على جائزة الأوسكار في مسيرته، حيث كشفت الترشيحات التي أعلنتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية اليوم الاثنين، عن ترشيحه على فئة أفضل ممثل رئيسي عن دوره بـ فيلم "Pain and Glory".
ويتنافس بانديراس مع ليوناردو دي كابريو عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، وآدم درايفر عن فيلم "Marriage Story"، وخواكين فينيكس عن فيلم "Joker"، وجوناثان برايس عن فيلم "The Two Popes".
يُذكر أن جوائز "الأوسكار 2020" في دورتها الـ 92، يستقبلها مسرح صموئيل جولدوين في بيفرلي هيلز كاليفورنيا، في الحفل المقرر إقامته في التاسع من فبراير القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترشيحه للأوسكار لأول مرة.. سلمى حايك توجه رسالة لأنطونيو بانديراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.