50 صورة لنجوم الفن في عزاء ابن عم محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: تصوير - محمود عبد الناصر: أقيم مساء اليوم الإثنين، عزاء محمود أبا اليزيد ابن عم الفنان محمد منير وزوج شقيقته ومدير أعماله، بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر. وحرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على تقديم واجب العزاء منهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان تامر حسني وحمادة هلال وماجد المصري وعلي الحجار ويسرا وفيفي عبده ولطيفة، وغيرهم. يذكر أن، محمود أبا اليزيد، توفى عن عمر يناهز الـ63 عامًا، فجر السبت في مستشفى دار الفؤاد.

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