محمد هنيدي عن عمرو دياب ودينا الشربيني: "الحبايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد هنيدي صورة تجمعه بمجموعة من أصدقائه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر في الصورة رفقة هنيدي كل من الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني والمنتج حمادة إسماعيل، وعلق: "الحبايب عمرو وحمادة ودينا ".
يذكر أن آخر أعمال النجم الكوميدية مسرحية "3 أيام في الساحل"، التي عرضت سبتمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.
والمسرحية بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد محمود، ندى موسى، مها أبو عوف، أحمد فتحي، ومن إخراج مجدي الهواري.
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