سبب حذف اسمها من تتر "نسر الصعيد" وشائعة زواجها من نور الشريف.. حكايات درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة التونسية درة بعيد ميلادها الأربعين، إذ ولدت درة إبراهيم زروق في 13 يناير 1980، وحصلت درة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من العاصمة التونسية تونس، ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي.

ثم مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، كما شاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور كبير في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر: العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011)، وكان آخر أعمالها مسلسل "بلا دليل" الذي انتهى عرضه مؤخرا.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز حكايات درة:

سبب حذف اسمها من تتر "نسر الصعيد"

صرح المنتج جمال العدل منتج مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان، في لقائه مع بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة"، أن الخلاف بين درة ووفاء عامر في الأساس أن البطلة الاساسية كانت درة وبعدما تم التعاقد مع وفاء عامر بديلة عن فنانة أخرى، تم وضع اسم الفنانة درة والفنانة وفاء عامر على لوحة واحدة في التتر، ووافقت الفنانة وفاء عامر بينما رفضت درة وطالبت بحذف اسمها من التتر فتم حذفه.

غرفة خاصة للملابس

قالت الفنانة درة في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي إن والدتها أطلقت على غرفة اللبس الخاص بها مغارة علي بابا، من كثرة الملابس بها حتى أن الغرفة لم تعد تكفي كميات الملابس، فاستعانت بأكثر من دولاب، ثم قامت بتأسيس غرفة آخرى.

غرفة الملابس

Advertisements

شائعة زواجها من نور الشريف

انتشرت شائعة على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، عن زواج الفنانة درة بالفنان نور الشريف، وحرصت الفنانة درة على توجيه رسالة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي على الموقع نفسه "مُروجي الإشاعات الكاذبة على فيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. أتقو الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".

وكانت درة نفت الشائعة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وقالت إن ما يتردد حاليًا ليس له أساس من الصحة، موضحة: "دي إشاعة سخيفة وليس لها أساس من الصحة، ومعنديش تعليق تاني".

فستان من البلاستيك

ظهرت درة في مهرجان الجونة، بفستان مصنوع من زجاجات المياه البلاستيك التي استخدمت في مهرجان الجونة السينمائي، وكان الفستان باللون الأزرق البراق، بقصة الـ"Mermaid"، ومرصعًا بالكامل بالزجاجات البلاستك المعاد تدويرها، بتوقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك.

وعلقت الفنانة درة على الصور قائلة: "الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها، خلقت حياة جديدة للقوارير (الأزايز) اللى اتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق الفستان ده اللى مصنوع من بلاستيك أزايز المياه".

رفضت إطلاق ماركة باسمها

قالت الفنانة درة في حوار على هامش مهرجان الجونة، إنها تحب الموضة كثيرا، وتهتم بكل الخطوط الحديثة، بحكم عملها كفنانة وإطلالاتها الدائمة والكثيرة على المستوى المحلي والخارجي في مناسبات ومهرجانات.

وتابعت أنها تحب أن تكون بقدر الإمكان متماشية مع أحدث الصيحات العالمية، مشيرة إلى أن البعض طالبها بتأسيس ماركة خاصة بها للملابس والمكياج والموضة لكنها رفضت، معللة ذلك بأنها لا تجيد أن تكون سيدة أعمال، ولا يشغلها البزينس أبدا، كما أنيها لن تتاجر بأناقتها.