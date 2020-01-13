محمد الشرنوبي يطرح أغنية "أحلامنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرح الفنان محمد الشرنوبي أغنية "أحلامنا" من فيلم "بنات ثانوي"، على تطبيقات "ديزر وأبل ميوزك".
ونشر الشرنوبي البوستر الدعائي للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اسمعوا أغنية أحلامنا من فيلم بنات ثانوي، كلمات أحمد عبدالمنعم، وألحان نادر شمس، توزيع إلهامي دهيمة، على "أبل ميوزك وتطبيق ديزر".
وحصل الفنان محمد الشرنوبي، السبت 11 يناير، على لقب أفضل مطرب شاب لعام 2019، في حفل أقامه حزب مستقبل وطن، شهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بينهم "يسرا، رجاء الجداوي، أحمد السعدني، أحمد فتحي".
ويعرض حاليًا فيلم" بنات ثانوي" في دور العرض المصرية، وهو بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، محمد مهران، هدى المفتي، مايان السيد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.
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