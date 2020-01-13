مخرج "بنات ثانوي": أجهز لفيلم رعب وهذه تفاصيل فيلمي مع منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حل المخرج محمود كامل، ضيفاً على الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، في حلقة من البرنامج الإذاعي "ليل داخلي"، على راديو إينرجي، ليتحدث عن أحدث أفلامه "بنات ثانوي"، وعدد من مشاريعه الفنية.

وقال كامل عدد من التصريحات في البرنامج، نرصدها لكم في التقرير التالي:

- تم التجهيز لفيلم "بنات ثانوي" من فترة كبيرة وتم عرضه على أكثر من شركة إنتاج حتى تم إنتاجه مع شركة السبكي.

- فيلمي القادم هو"صندوق أسود"، مع الفنانة منى زكي وهو تجربة مختلفة تماما عن بنات ثانوي.

Advertisements

- فيلم "صندوق أسود" تم التجهيز له من قبل رمضان الماضي، لكن تعطل، وهو ليس فيلم رعب كما يعتقد البعض.

- تعمدنا في برومو "صندوق أسود" إثارة الحيرة لدى المشاهدين.

- الآن أعمل على التحضير لفيلم رعب حقيقي.

- تحمست لتجربة مسلسل "زودياك"، فور عرضه عليّ من قبل المنتج محمد حفظي لأن فكرته كانت مختلفة ومرتبطة بالثقافة المصرية.

- مسلسل "السهام المارقة" كانت تجربة صعبة جدا وغنية بالتفاصيل.