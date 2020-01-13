بالصور| دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها زينة: "يا أغلى حاجة على قلبي يا هدية ربنا ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة دينا فؤاد بعيد ميلاد ابنتها "زينة"، الموافق اليوم 13 يناير.

ونشرت دينا صورًا لزينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " كل سنة وانتى طيبة يا زينة يا هدية ربنا ليا فى الدنيا يا أغلى حاجة على قلبى عقبال مليون سنة ربنا يخليكى ليا وميحرمنى من ضحكتك وطيبتك وحنيتك عليا ربنا يدينى العمر وأشوفك أحلى عروسة فى الدنيا بحبك".

دينا فؤاد تزوجت من شريف عبدالعزيز عام 2010، وانفصلت عنه بعد ذلك بعد إنجاب ابنتهما.

ويعرض لدينا فؤاد حاليا مسلسل "الأخ الكبير"، الذي بدأ عرضه يوم 4 يناير الجاري، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز.