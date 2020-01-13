بينهم وزيرة الثقافة ويسرا والحجار.. أبرز حضور عزاء ابن عم محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص عدد من الفنانين والسياسيين والشخصيات العامة، على حضور عزاء ابن عم الفنان محمد منير، المقام بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

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وحضر كل من: الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والفنانة يسرا ولطيفة، والمهندس أسامة الشيخ، وفيفي عبده، وعلي الحجار والكاتب عمر طاهر، والفنان ماجد المصري والشاعر فوزي إبراهيم وعصام الأمير رئيس التليفزيون والشاعر الكبير مجدي نجيب ومدير التصوير محسن أحمد والمنتج محمد العدل والمخرج محمد عبدالعزيز والشاعر نصر الدين ناجي، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والموسيقار فتحي سلامة ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا والإعلامي محمود سعد ومصطفى شردي وعمرو الليثي والمطرب شاندو" .

وكان الفنان محمد منير، قد تواجد مبكرًا لاستقبال الحضور والمعزين لابن عمه بمسجد الشرطة.

يذكر أن، محمود أبا اليزيد، توفى عن عمر يناهز الـ63 عامًا، فجر السبت في مستشفى دار الفؤاد.