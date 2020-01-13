بعد أن وصفت حفلاته بالأسطورية.. تامر حسني يوجه رسالة للشركة المنظمة لحفله بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان تامر حسني رسالة شكر للشركة المنظمة لحفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، بعدما أشادت بفنه.

وأعاد تامر حسني نشر بيان الشركة المنظمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"،وعلق: " "شكرًا شركة‎ benchmarkksa ‎فعلاً شهادة كبيرة أعتز ‏بها من أكبر شركة تنظيم بالمملكة العربية السعودية، و كلامكم أكبر تقدير معنوي ليا وإن كنت كما تقولون فهذا بفضل محبة شعبكم ‏الاستثنائية الراقية اللي وضعها ربنا في قلوبنا احنا الاتنين لأني بحبكم نفس المحبة وأكتر".‏

وكانت الشركة السعودية المنظمة للحفل نشرت منشورًا، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "كلمة من القلب كمنظمين لأكبر وأهم حفلات المملكة يستحقها النجم والأخ العزيز تامر حسني بالأرقام وتفاعل الجمهور، تامر حسني ظاهرة تستحق الدراسة".

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وأضافت :"قدم النجم المصري تامر حسني في المملكة السعودية حفلات اسطورية بمعنى الكلمة والفرق أن تامر الوحيد الذي يستطيع غلق الشوارع المجاورة للحفل بمعنى الكلمة بسبب شعبيته وعشق الناس له وعشقه أيضا للشعب السعودي ويحقق دائمًا سولد أوت "كامل العدد"، وجمهوره يتخطى الـ60 ألف شخص بل دائمًا نضطر لتزويد عدد المقاعد في آخر لحظة للإقبال الجماهيري الضخم والاستثنائي لحفلاته هو فقط".

"والأهم أنه يحيي الحفل بمفرده ولا يحتاج لمطرب مساعد معه، لإحياء حفل ضخم مثل هذا تامر تنفذ تذاكره من فور إعلان الحفل رغم أنه الأغلى في قيمة بطاقات الدخول، تامر حسني هو فنان يكسر كل حفل، رقمه القديم فنان يعشقه الجمهور العربي بشكل خاص لا يقارن بأي فنان آخر في فنه وشعبيته وروحه الجميلة الرائعة على المسرح لذلك يستحق أن يكون الأغلى والأهم بين مطربي العصر ".

"والملفت أكثر للنظر هو تواضعه الشديد وإحترامه لجمهوره وجميع العاملين من أصغر عامل لأكبرهم، هو صورة مشرفه لمصر ودائمًا يترك إثر إيجابي كبير في قلوبنا تجاه احبابنا المصريين بإحترامه للجميع وروقي تعاملاته وروحه الجميلة وسعه صدره وقلبه لمحبينة، أحب أن أوجه له كلمة من قلبي "الله يحميك وينصرك ويفرح قلبك يا إبن النيل ودايمًا نفتخر بعروبيتك".

وكان تامر حسني أحيا حفلا غنائيا السبت الماضي في جدة بالمملكة العربية السعودية، حضره ما يقرب من 50 الف شخص.