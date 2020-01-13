جاستين بيبر ينفي تعاطيه المخدرات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 10:40 مساءً - في إحدى الصور ظهر المطرب الكندي جاستين بيبر البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً وهو بوضع صحي سيئ مع ظهور البقع الملونة على جلده. ويومها تحدث المتابعون على مواقع الاجتماعي عن احتماليه إدمانه تعاطي المخدرات والتي أدت إلى تردي صحته بهذا الشكل ولكنه عاد بعد فترة من الزمن ليخاطب متابعيه عبر صفحته على موقع إنستقرام ويكشف لهم سر تدهور صحته الذي لا علاقة له بتعاطي المخدرات كما يقول وإن الأمر يعود بالأساس إلى إصابته بمرض لايم Lyme disease وإنه يأمل أن يساعده العلاج على الشفاء وكتب قائلاً : "لقد مر علي عامان صعبان بسبب هذا المرض ولم يدرك كثيرون بأن الأطباء قد شخصوا إصابتي بهذا المرض إضافة إلى معاناتي من التهاب فيروسي مزمن أثر على صحتي العامة وعلى طاقتي ووصل الأمر إلى وظائف المخ ".



ووعد بيبر متابعيه الذين يبلغ عددهم حوالي 124 مليون بنشر مجموعة من الفيديوهات التي تلقي الضوء على وضعه الصحي وحياته اليومية كي يتعرفوا على ما يعانيه وما يقاومه من أعراض مرضية وأكد بأنه سيعود أفضل من أي وقت مضى .



ومن جانبها دافعت عارضة الأزياء هيلي بيبر عن زوجها ووجهت انتقاداتها للأشخاص الذين يحاولون التقليل من تأثير مرض لايم Lyme disease على جسم الإنسان والذين يهونون من شدة أعراضه وطالبتهم بإجراء مزيد من البحث والتقصي لمعرفة التأثيرات الصحية السيئة لهذا المرض .



ما هو مرض لايم Lyme disease؟



مرض لايم هو عدوى مرضية تسببها بكتيريا بوريليا التي تنتشر عن طريق بعض الأنواع من حشرة القراد وأكثر علامات الإصابة شيوعًا هي ظهور مناطق الاحمرار على الجلد والتي تظهر بعد حوالي أسبوع من اللدغة .

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ما هي الأعراض الأولية لمرض لايم؟



تشمل الأعراض المبكرة لهذا المرض : الحمى ، والقشعريرة ، والصداع ، والتعب ، وآلام العضلات والمفاصل ، وتضخم الغدد اللمفاوية والطفح الجلدي ثم تتطور الأعراض بعد نحو ثلاثة أسابيع من اللدغة وتصيب أجهزة أخرى في الجسم، مثل القلب والدماغ، ويمكن أن يصل التأثير إلى الأعصاب.



هل يمكن علاج مرض لايم؟



يمكن علاج مرض لايم بالمضادات الحيوية إذا تم تشخيص المرض في المراحل المبكرة وعادة ما يتعافى غالبية الذين يأخذون جرعة كاملة من المضادات الحيوية لمدة ثلاثة أسابيع أما في حال حدوث مضاعفات فإنه يمكن التعافي منها إذا ما عولجت كل حالة على انفراد .

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