بذكرى ميلاد ه.. تعرف على أبرز المحطات بحياة حسين رياض

احتّل الفنان الراحل حسين رياض مكانة كبيرة لدى جمهوره لمدة 46 عامًا قدّم الفنان خلالها عددًا من الأعمال الفنية المتنوعة مابين الباشا والعمدة ورجل الأعمال والشخص الشرير الظالم؛ ليجسد على النقيض الأب الحنون والموظف المطحون والمواطن المغلوب على أمره.

وقدّم نحو 320 فيلمًا و240 مسرحية و50 عملا تلفزيونيا و150 عملا إذاعيا.

مواليد السيدة زينب

الفنان حسين رياض من مواليد حي السيدة زينب في 13 يناير عام 1897 من والد مصري وأم سورية، وهو شقيق الفنان فؤاد شفيق، ورفضت العائلة أن يعمل ابنها في مجال الفن حيث كان والده يعمل بالجلود و ميسور الحال.

اسمه الحقيقي حسين محمود شفيق، بدايته كانت من خلال خشبة المسرح الذى كان الباب الذهبي له لمشوار النجومية، وتعد مسرحيات تاجر البندقية و لويس الحادى عشر و الناصر و العشرة الطيبة و القضاء و مدرسة الفضائح و العباسة هى الأشهر ضمن أعماله الفنية.

عمل رياض مع أشهر الفرق الفنية المسرحية في ذلك الوقت منها فرقة فاطمة رشدي ومنيرة المهدية واتحاد الممثلين وعلى الكسار، وكان الفنان يوسف وهبي معلمه الأول ولعب الدور أساسي في حياة حسين رياض المسرحية وعمل معه عندما افتتح يوسف وهبي مسرحه عام 1923.

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عبد الناصر يمنحه وسام الفنون

تميز حسين رياض بقدرات صوتية هائلة جعلته قادرًا على تقديم ما يقرب من 150 مسلسلًا إذاعي، حيث كرمه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بوسام الفنون عام 1962 .

كان رياض يعقد صالون ثقافي يدور حول فنون الأدب والشعر وشهد حضور عدد كبير من صفوة المجتمع أمثال الفنانة زينب صدقي و الموسيقار عبده صالح و الفنانة زوزو حمدي الحكيم و إمام الصفتاوي.

وكان فيلم ليلى بنت الصحراء الذي قدمه عام 1937 بداية دخوله لعالم السينما إلى جانب الفنانة بهيجة حافظ، حيث كان لديه قدرة على التلون في أداء كافة الأدوار من جميع الطبقات الاجتماعية.

توفي رياض في 17 يوليو عام 1965 عن عمر يناهز 68 عامًا إثر أزمة قلبية قبل الانتهاء من فيلمه الأخير ليلة الزفاف.