يسرا تصل عزاء محمود أبا اليزيد مدير أعمال محمد منير

وصلت النجمة يسرا إلى عزاء محمود أبا اليزيد ابن عم وزوج شقيقة ومدير أعمال النجم الكبير محمد منير، ويقام العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. يذكر أن تم تشييع جثمان محمود أبا اليزيد يوم السبت الماضي، من مسجد الحصري، وحرص على حضور الجنازة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من بينهم: الإعلامي محمود سعد، والشاعر أيمن بهجت قمر.

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