عصام شرف أول الحاضرين لعزاء محمود أبا اليزيد

حضر رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف إلى عزاء محمود أبا اليزيد ابن عم وشقيق زوجة النجم الكبير محمد منير، ويقام العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. النجم الكبير محمد منير، ويقام العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. يذكر أن محمود أبا اليزيد، توفي صباح يوم السبت الماضي، وقد توفى داخل أحد المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية. Advertisements

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