فيديو.. بهيموث يطرح أحدث كليباته Rom 5:8

طرح الباند العالمي بيهموث أحدث كليباته بعنوان Rom 5:8، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أقرأ أيضًا .. بالفيديو.. بهيموث باند يطرح أحدث كليباته

وكليب Rom 5:8 من ألبوم I Loved You At Your Darkest، والذي تم طرحه مؤخرًا بجميع الأسواق العالمية، والمتاجر الإلكترونية.

Advertisements

يذكر أن الباند العالمي بيهموث طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان I Loved You At Your Darkest، ويضم الألبوم على 13 أغنية من بينهم: Solve، Wolves ov Siberia، Sabbath Mater، We Are the Next 1000 Years، O Pentagram Ignis.