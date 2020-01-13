فيديو.. بهيموث يطرح أحدث كليباته Rom 5:8

طرح الباند العالمي بيهموث أحدث كليباته بعنوان Rom 5:8، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. أقرأ أيضًا .. بالفيديو.. بهيموث باند يطرح أحدث كليباته وكليب Rom 5:8 من ألبوم I Loved You At Your Darkest، والذي تم طرحه مؤخرًا بجميع الأسواق العالمية، والمتاجر الإلكترونية. Advertisements يذكر أن الباند العالمي بيهموث طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان I Loved You At Your Darkest، ويضم الألبوم على 13 أغنية من بينهم: Solve، Wolves ov Siberia، Sabbath Mater، We Are the Next 1000 Years، O Pentagram Ignis.

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