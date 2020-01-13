ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة الكويتية فوز الشطيعن تجسيدها لشخصية "عمشة" في مسلسل درامي جديد بعنوان "أمر إخلاء"، الذي انتهت من تصويره الأسبوع الماضي، وهو من تأليف مريم الهاجري وإخراج عبدالله التركماني، منوهة إلى أن دورها فيه جديد عليها، ومُغاير عمّا قدمته في أعمالها السابقة. واكتفت الشطي بهذا القدر من الحديث عن دورها أثناء مقابلة أجرتها مع صحيفة "الراي" الكويتية، كي لا تفقده عنصر المفاجأة.
وراداً عن سؤال حول المخرج رقم واحد في الكويت، أجابت الشطي أنه "لا شك أن المخرج محمد دحام الشمري هو الأفضل، ليس في الكويت فحسب، بل على مستوى دول الخليج أيضاً".
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الشطي تكشف عن شخصيتها في "أمر إخلاء".. وهذا أفضل مخرج في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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