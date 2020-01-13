بالصورة- أصالة توجه رسالة إلى شقيقتها فى عيد زواجها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري، رسالة الى شقيقتها أماني بمناسبة عيد زواجها، قائلة:"كلّ عيد وأنتوا مصدر أمان وطيبه وطهر.. كلّ سنه وأنتوا عمّ تتجانسوا أكتر لتخلّوا للحياة معنى ألطف وأبسط أمّونتي توأمي وروحي وصديقة عمّري الله يسعد قلبك وقلّب شريكك الغالي بهاء الله يحفظكم أصاله ". وظهرت في الصورة شقيقتها أماني وزوجها وهما يستلقيان على ممر زُيّن بالشموع والورود على شكل قلبين باللون البرتقالي.

ويشار الى أن أصالة نجحت في كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" الذي طرحته عبر يوتيوب، حيث حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد طرحه بـ ثلاثة أيام.