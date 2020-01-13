بالصورة- هذه حيلة خالد علامة لأخذ المال من أبيه راغب علامة

ميرنا وليد - بيروت - كسائر الأبناء، ​خالد علامة​ يأخذ المال من أبيه الفنان اللبناني ​راغب علامة​ بطريقته الخاصة، ونعرف جيداً أن المشاهير لا يبخلون على أولادهم بشيء بل يؤمّنون لهم كل ما يحتاجونه، لكن خالد علامة يلجأ إلى أساليب أخرى لكسب المزيد.

ونشر خالد عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له وهو يقدم لوالده راغب علامة كوباً من الماء ليشرب ويعامله بطريقة مختلفة، وعلّق على الصورة قائلاً :"بس يكون بدك تاخذ مصاري من بيك".

الجدير ذكره أن خالد يرافق والده في أغلب الأحيان أثناء حفلاته وخلال تصوير حلقات برنامج ذا فويس في الموسم الخامس.

وغالباً ما يبادر في نشر النكات عن والده.

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