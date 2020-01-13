جينيفر أنيستون تتغيب عن حفل اختيار النقاد وتقضي ليلتها مع رفقة ممتعة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - اختارت النجمة الأمثيركية الشهيرة والمحبوبة ​جينيفر أنيستون​ عدم حضور حفل توزيع جوائز اختيار النقاد أو Critics Choice Awards أمس الأحد واستعاضت عن ذلك بسهرة دافئة مع صديقتيها المفضلتين من مسلسل Friends الشهير وهما :"​كورتني كوكس​ و​ليزا كودرو​"، واستمع الجميع بوجبة عشاء لذيذة، ووثقت جينيفر هذه اللحظات فنشرت صورتين بدين فيها غاية في السعادة، وعلقت عليهما :""مرحبًا من الفتيات في آخر القاعة"، وحقق المنشور أكثر من 8 ملايين و300 ألف إعجاب في 17 ساعة فقط.

إشارة إلى أن جينيفر لم تُرشح لأي جائزة عن فيلمها Morning Show، لكن في المقابل حصد زميلها في الفيلم بيلي كرودب جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم.

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