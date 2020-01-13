ميرنا وليد - بيروت - تتواجد الفنانة اللبنانية قمر الى الكويت لتصوير إعلان دعائي هناك سيعرض قريباً على المحطات التلفزيونية، وشوقت قمر متابعيها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بالهوت شورت.
وكتبت قمر تعليقاً على الصورة جاء فيه: "صباح الخير من الكويت رح اقعد يومين في الكويت لتصوير اعلان قريباً بتشوفوا"
ومن المتوقع أن تتجه قمر بعد تصوير الإعلان الى إحدى هاتين الدولتين دبي أو السعودية إذ حزرت متابعيها حول هوية الدولة التي ستتجه إليها بعد الكويت". وأضافت في تعليقها: "بعدين وين بتقولو رح كون دبي او السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - قمر بالهوت شورت مطلوبة الى الكويت.. وهل تتجه الى السعودية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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