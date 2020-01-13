تراند اليوم : علي طريقة الأمهات المصرية.. هازال كايا دارت إبنها عن عيون الكاميرات وأثارت الجدل بزيادة وزنها

أثارت النجمة التركية هازال كايا بطلة مسلسل “العشق الممنوع” جدلا واسعا بعد ظهورها امس مع زوجها فى احد المطاعم يتناولان العشاء مع ابنهما “فكرت”.

ويعد ذلك أحدث ظهور لهازال حيث انها لم تخرج من منزلها منذ ولادتها وقررت ان تخفى وجه ابنها عن اعين الكاميرات التى رصدت تحركاتها والسبب فى ذلك خوفا عليه من الحسد.

وجاء ظهور هازال بوزن زائد مما اثار جدلا واسعا وقرر العديد من المصورين سؤالها عن زيادة وزنها وكان ردها أنها لا تهتم بهذا الامر وما يهمها ابنها فى الفترة الحالية.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، أول صورة للنجمة التركية هازال كايا عقب ولادتها منذ يومين، واحتضانها لطفلها في المستشفى.

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ونشرت المواقع التركية هذه الصورة أمس حيث رزقت هازال كايا بطفلها الأول الذي أسمته فكرـت علي يوم 18 نوفمبر.

وظهر الممثل التركي أطاي برفقة زوجته هازال كايا في غرفة الولادة وهما يحتضنان طفلهما فكرت علي.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ولادة هازال كايا ، متداولين الصور مع تعليق ” أخيرًا” ولدت”، وذلك بعد أن تعرضت النجمة هازال كايا لحادث حريق في منزلها قبل عملية الولادة بأيام، وأثارت هذه الواقعة الحديث على مواقع السوشيال ميديا.