تراند اليوم : شخصية جديدة.. ياسمين رئيس تكشف عن تفاصيل دورها في لص بغداد

بعد انطلاق الإعلان الرسمي لفيلمها القادم “لص بغداد” أكدت الفنانة ياسمين رئيس، أنها تقدم شخصية سلمى سليمان المهووسة بالتاريخ والتي تتورط مع شخصية يوسف الذي يقدمها محمد إمام في الفيلم للوصول للكنز المفقود.

وقالت ياسمين: ” اعتمدت نوع جديد في طريقة التمثيل، فشخصية سلمى سليمان هي كراكتر له تفاصيله الخاصة الكوميدية بطريقتها والتي سيلاحظها الجمهور من أول مشهد”.

يذكر أن فيلم لص بغداد هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس ومن المقرر أن يتم طرح فيلم لص بغداد في دور العرض يوم 22 يناير وتقوم ياسمين رئيس بالبطولة مع محمد إمام ويشاركهما فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.

ويدور فيلم لص بغداد حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.