تراند اليوم : خالد الصاوي بيعاكس الراقصة جوهرة بطريقة التريند : أنا نقطة ضعفي تقارب الشعوب-صورة

ظهر الفنان خالد الصاوي بصحبة الراقصة جوهرة وذلك بعد أزمة فيديوهاتها الجنسية.

وداعب الصاوى الراقصة جوهرة في صورة نشرها خلال العرض الخاص لفيلم الفلوس عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلًا: “أهلا أهلا جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر”.

جدير بالذكر أن فيلم “الفلوس” يعرض حاليا وهو من بطولة الفنان خالد الصاوى وتامر حسني وزينة واحمد السقا و تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.