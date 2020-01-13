شاهدوا.. الأسد وبوتين يسخران من ترامب وهم يضحكون

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كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 09:53 مساءً - أظهر شريط فيديو بضعا من لحظات كان يسخر فيها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره السوري، بشار الأسد، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاء ذلك خلال حديث تبادله بوتن مع الأسد، أثناء زيارة الأول لسوريا قبل أيام، وشملت التجول في كنيسة السيدة العذراء في دمشق.
ويبدأ الفيديو بكلام الأسد أنه ينبغي على ترامب أن “يتبع خطوات أحد تلاميذ السيد المسيح حتى يصبح إنسانا صالحا”.
وتظهر اللقطات التي بثت على شاشة تلفزيون القناة الأولى الروسية، بوتن والأسد وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وهم يضحكون.
وكان الأسد يتحدث عن بولس الطرسوسي، أو بولس الرسول، الذي كرس جزءا من حياته لاضطهاد تلاميذ السيد المسيح كما تقول الروايات، وسافر إلى دمشق من أجل اعتقال هؤلاء وجلبهم إلى القدس.
وخلال سفره إلى دمشق أصيب بالعمى، لكنه عاده إليه لينقلب توجه الطرطوسي.
ورد بوتن على الأسد قائلا: “سينصلح حاله (ترامب). ادعه وسوف يأتي”.
وعندما قال الأسد إنه مستعد لدعوة الرئيس الأميركي، قال بوتن: “سأخبره”.
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