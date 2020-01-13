بسبب “تيك توك”: مميزات جديدة من إنستغرام لعام 2020

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن تطبيق إنستغرام التابع لشركة فيسبوك، عن مميزات جديدة تُضاف إلى التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 111 مليون شخص حول العالم (وفقاً لآخر الإحصاءات).

ويقول الخبراء إن هذه الإضافات الجديدة، تجعلنا نلاحظ أن إنستغرام يراقب تطبيق “تيك توك” الخاص بنشر الفيديوهات القصيرة، والذي ينتشر بسرعة كبيرة بين المراهقين والشباب.

هذه المميزات متوفّرة الآن ضمن أحدث إصدارات ميزة القصص في بوميرانغ داخل كاميرات “إنستغرام ستوري”.

لكن ما هي الإضافات الجديدة وما فائدتها؟

الإضافات الجديدة لعام 2020 من إنستغرام هي: ديو (ثنائي) إيكو (صدى) وسلو مو (حركة بطيئة) وكل تلك الإضافات متعلّقة بالتصوير، إذ يسعى إنستغرام لمنح المستخدمين أدوات ومميزات أكثر إبداعاً لخلق صور وفيديوهات أكثر تشويقاً، وذلك في محاولة لمنافسة تطبيق تيك توك الذي أصبح في الشهور الأخيرة، من أكبر المنافسين لانستغرام لا سيما بالنسبة لمقاطع الفيديو.

كيف يمكن الاستفادة من الإضافات الجديدة؟

المميزات الجديدة ليست معقدة، بالنسبة لـ”ديو”، فهي ميزة تجعل مقطع الفيديو الذي قمت بالتقاطه “ذو مظهر لامع ورقمي”، مع إضافة سرعات تشغيل وإرجاع أسرع من ذي قبل.

أما “إيكو” فهي ميزة تمكنك من إنشاء تأثير رؤية مزدوجة من الفيديو، بإدراج طمس حركة يتضمن درباً شفافاً يتبع أي جسم متحرك.

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وبالنسبة لـ”سلومو”، فهي إضافة من شأنها خفض سرعة المقطع إلى النصف، إذ يلعب لمدة ثانيتين في كل اتجاه.

وفي تصريح إعلامي، قال المتحدث باسم إنستغرام: “تمنحك كاميرا إنستغرام طرقاً كثيرة ومميزة للتعبير عن نفسك ومشاركة ما تفعله أو تفكر فيه أو مشاعرك بسهولة مع أصدقائك”.

وأضاف: “يعد بوميرانغ أحد أكثر تنسيقات الكاميرا المحببة لجمهور إنستغرام ونحن متحمسون لتوسيع الطرق الإبداعية التي يمكنك من خلالها استخدام بوميرانج لتحويل اللحظات اليومية إلى شيء ممتع وغير متوقع”.

أبرز تحديثات إنستغرام في 2019

جدير بالذكر أن فيسبوك، قدمت العديد من المميزات والتحديثات للمستخدمين في عام 2019، عن طريق تطبيقاتها المختلفة وأبرزهم تطبيق الصور الأشهر إنستغرام.

شهد العام الماضي أيضاً، تحديثاً جديداً لإنستغرام يسمح للمستخدمين بالنشر في عدة حسابات مرة واحدة، وذلك في محاولة منها لتبسيط عمليات النشر للمستخدمين الذين يملكون أكثر من حساب.

وفي يوم 23 من مايو الماضي، أعلنت فيسبوك دعم مشاركة مقاطع الفيديو الأفقية ضمن IGTV، لتسهيل الأمر على صناع المحتوى.